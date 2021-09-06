новости
новости
Регистрация
В новомосковский суд передано дело мужчины, который поджег машину бывшей жены

В новомосковский суд передано дело мужчины, который поджег машину бывшей жены

За компанию обвиняемый поджег и машину сожителя экс-супруги.

В Новомосковске 27-летний местный житель обвиняется в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По версии следствия, ранее судимый обвиняемый не раз словесно угрожал бывшей супруге и в ночь на 25 июня облил смесью ГСМ и бензина стоявшие рядом машины женщины и ее сожителя. Mazda и Mitsubishi загорелись. Пожар был быстро обнаружен и потушен, транспортные средства не сгорели полностью, но оказались повреждены.
 
Сейчас обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело направлено в суд. 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:00 +4
Другие статьи по темам
Прочее
поджогНовомосковскуголовное делопроисшествияпрокуратура Тульской области
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: сократил путь до светофора по встречке
«Накажи автохама»: сократил путь до светофора по встречке
В Туле открылась выставка «Романовы»
В Туле открылась выставка «Романовы»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.