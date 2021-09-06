В новомосковский суд передано дело мужчины, который поджег машину бывшей жены

За компанию обвиняемый поджег и машину сожителя экс-супруги.

В Новомосковске 27-летний местный житель обвиняется в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, ранее судимый обвиняемый не раз словесно угрожал бывшей супруге и в ночь на 25 июня облил смесью ГСМ и бензина стоявшие рядом машины женщины и ее сожителя. Mazda и Mitsubishi загорелись. Пожар был быстро обнаружен и потушен, транспортные средства не сгорели полностью, но оказались повреждены.

Сейчас обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело направлено в суд.