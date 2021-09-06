«Накажи автохама»: сократил путь до светофора по встречке

Дмитрий поделился с нами видео, снятым на пересечении улиц Советской и Дзержинского в Туле. На записи видно, как водитель автомобиля Haval нарушает ПДД, явно относясь с пренебрежением к другим участникам дорожного движения.

«Выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора по встречной полосе», — прокомментировал автор видео.