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«Накажи автохама»: сократил путь до светофора по встречке

«Накажи автохама»: сократил путь до светофора по встречке

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Дмитрий поделился с нами видео, снятым на пересечении улиц Советской и Дзержинского в Туле. На записи видно, как водитель автомобиля Haval нарушает ПДД, явно относясь с пренебрежением к другим участникам дорожного движения.
 
«Выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора по встречной полосе», — прокомментировал автор видео.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:57 +4
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