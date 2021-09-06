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В Туле открылась выставка «Романовы»

В Туле открылась выставка «Романовы»

На открытии выставки присутствовал Алексей Дюмин.

Глава региона отметил, что филиал Государственного исторического музея в Туле был создан в сентябре прошлого года при поддержке Министерства культуры РФ.
 
– Это значимое событие в культурной жизни региона. Тульский филиал – первое и единственное подразделение музея в России. Символично, что эта выставка проходит в год 300-летия Российской империи. За три века правления Романовых наша страна стала поистине могучей державой. Благодарю всех организаторов за уникальную возможность увидеть реликвии царской династии. И, конечно же, эта выставка позволит всем гражданам окунуться в историю нашей страны, – подчеркнул Алексей Дюмин.
 
Выставка будет работать до середины февраля 2022 года.
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