В Туле сотрудники Росгвардии задержали агрессивного посетителя бара
Дебошира передали полицейским.
В Советском районе на пульт централизованной охраны Росгвардии поступило сообщение о потасовке в ночном баре. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что один из посетителей вел себя агрессивно — разбил бутылку спиртного, отказывался платить и конфликтовал с продавцом и посетителями бара.
– Агрессивный мужчина с признаками алкогольного опьянения на требования сотрудников вневедомственной охраны о прекращении противоправных действий ответил отказом в грубой форме и оказал физическое сопротивление, в результате чего был задержан росгвардейцами, — сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее судимый 27-летний местный житель был передан полиции.
По данному факту проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ.
С начала 2021 года за аналогичные преступления сотрудниками Росгвардии было задержано 10 граждан.