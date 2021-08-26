В Тульской области в ДТП с «перевертышем» пострадал мужчина

Фото УГИБДД по Тульской области.

25 августа в 15.00 на 155-м километре автодороги Рязань – Ряжск – А. Невский – Данков – Ефремов 61-летний водитель автомобиля СеАЗ, по предварительной информации, не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость и опрокинулся в кювет.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадал водитель. Его госпитализировали с различными травмами.