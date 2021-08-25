В Туле вынесли приговор тренеру-неонацисту

На свободу он выйдет уже через месяц.

В Туле 21-летний Игорь З. признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в соцсетях.

Ранее молодой человек несколько раз привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование символики запрещенной организации. Отметим, один из штрафов он получил за 5 собственных фотографий в соцсети - запрещенная символика красовалась на его теле. Именно фотографии Игоря в соцсети и легли в основу обвинения - с 1 марта прошлого года и по 28 февраля года нынешнего обвиняемый публиковал свои фото «ВКонтакте». На изображениях были видны татуировки с нацистской символикой и лозунгом в отношении национальных групп.

Арестовали туляка в апреле, дома у него обнаружили кастет, холодное оружие и нацистскую атрибутику.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 месяцев колонии-поселения.

Кроме этого, молодому человеку запрещено пользоваться соцсетями в течение двух лет. Так как с апреля осужденный находился в СИЗО, из колонии-поселения он освободится уже в конце сентября.