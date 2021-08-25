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Двое туляков взломали автомат экспресс-фотографии и украли кассету с деньгами: видео
Кадр из видео.

Двое туляков взломали автомат экспресс-фотографии и украли кассету с деньгами: видео

Добычей воров стали 15 тыс. рублей.

В Туле полицейские задержали подозреваемых в краже из автомата экспресс-фотографии. По предварительным данным, двое мужчин взломали устройство с помощью специальных инструментов и забрали кассету с 15 тыс. рублями.

- Работая на месте происшествия, сотрудники полиции изучали записи камер видеонаблюдения, расположенные прямо над автоматом экспресс-фото. Это позволило получить сведения о приметах подозреваемых, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.


Видео УМВД России по Тульской области.

Полицейские выяснили личность и местонахождение злоумышленников. Ими оказались 42-летний и 39-летний неработающие ранее судимые мужчины. Они задержаны. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:39 +3
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