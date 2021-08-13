В Туле в суд передано дело тренера-неонациста

Молодой человек призывал в интернете к экстремистской деятельности.

В Туле 21-летний Игорь З. обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в соцсетях.

Ранее молодой человек несколько раз привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование символики запрещенной организации. Отметим, один из штрафов он получил за 5 собственных фотографий в соцсети - запрещенная символика красовалась на его теле.

Арестовали туляка в апреле, дома у него обнаружили кастет, холодное оружие и нацистскую атрибутику. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.