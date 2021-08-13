новости
новости
Регистрация
В Туле в суд передано дело тренера-неонациста

В Туле в суд передано дело тренера-неонациста

Молодой человек призывал в интернете к экстремистской деятельности.

В Туле 21-летний Игорь З. обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в соцсетях.

Ранее молодой человек несколько раз привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование символики запрещенной организации. Отметим, один из штрафов он получил за 5 собственных фотографий в соцсети - запрещенная символика красовалась на его теле.

Арестовали туляка в апреле, дома у него обнаружили кастет, холодное оружие и нацистскую атрибутику. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 14:00 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Тулауголовное делопризыв к экстремизмупроисшествия
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Началось выполнение прямых рейсов в Турцию из Международного аэропорта Калуга
Началось выполнение прямых рейсов в Турцию из Международного аэропорта Калуга
С 14 августа в Туле изменится схема движения автобуса №12 и маршрутки №55
С 14 августа в Туле изменится схема движения автобуса №12 и маршрутки №55
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.