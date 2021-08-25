Администрация Тулы прокомментировала информацию о рейдерском захвате Центрального рынка

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Сегодня в ряде тульских СМИ появилась информация о якобы рейдерском захвате Центрального рынка. За ночь территорию торгового павильона, принадлежащего ООО «Садко», огородили забором, практически перекрыв доступ для покупателей.

Управляющий торговым комплексом рынка заявил, что это было необходимо для обеспечения антитеррористической безопасности.

Myslo запросил по данному факту комментарий у администрации Тулы. Публикуем ответ:

- Специалистами администрации города выходом на место установлено, что по распоряжению управляющего торговым комплексом «Тульский Центральный рынок» Андрея Тымчука сотрудниками торгового комплекса смонтировано защитное ограждение высотой 1,75 м и протяженностью 50 м по периметру части своего земельного участка, находящемся в частной собственности у ИП Панфилова . По утверждению Тымчука А. В. , данное ограждение размещено с целью исполнения требований Постановления Правительства РФ от 19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».

Собственник земельного участка ООО «Садко» в лице директора Надежды Дьяковой считает действия ТК «Тульский Центральный рынок» незаконными, опираясь в своем мнении на решение Арбитражного суда Тульской области от 8 июня 2006 года, устанавливающее, что ЗАО «Тульский Центральный рынок не должен чинить препятствий в пользовании нежилым помещением-зданием магазина, расположенного по адресу: Тула, ул. Пирогова, д. 17, к.14, а именно не ограничивать покупателям свободный проход к указанному объекту ежедневно с 8.00 до 18.00.

В настоящее время деятельность ООО «Садко» не прекращена, сотрудники и покупатели имеют свободный доступ на территорию объекта через входную группу, расположенную со стороны ул. Пирогова.

Одновременно с этим сообщаем, что в соответствии с постановлением правительства Тульской области № 556 от 15.09.2020 года, сельскохозяйственный рынок по адресу: Тула, Хлебная площадь 8 прекратил деятельность 8 июля 2020 года и исключен из плана организации розничных рынков Тульской области. Отношения, связанные с ведением хозяйственной деятельности ТК «Тульский Центральный рынок» и ООО «Садко», являются спором хозяйствующих субъектов.

В администрации Тулы отметили, что решение подобных споров находится в компетенции арбитражных судов.