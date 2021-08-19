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Нападение на полицейского в Ясногорске: уголовное дело передано в суд

Нападение на полицейского в Ясногорске: уголовное дело передано в суд

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

В Ясногорске 47-летний местный житель обвиняется в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. 
 
Следствием установлено, что 2 августа в отдел полиции поступил звонок из общежития. Заявительница сообщила, что ее пьяный сосед скандалит и дебоширит. Прибывшие на указанный адрес полицейские усмирили буяна, ранее судимого за грабеж, но уже в отделе полиции он несколько раз ударил сотрудника и схватил его за шею.
 
Уголовное дело в отношении драчуна направлено в суд для рассмотрения по существу. 
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вчера, в 15:46 0
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