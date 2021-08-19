Повар из Тулы победил в кулинарном телешоу «Белый китель»

Тульский повар Евгений Тимофеев стал победителем телешоу на телеканале «Пятница» — «Белый китель». Напомним, за победу боролись те, кого выгнали из различных кулинарных проектов — «Адской кухни», «Битвы шефов», «Кулинар» и др.

Шеф-повар двух тульских ресторанов — «Августина» и «Мюнхгаузена» — Евгений Тимофеев ранее успел поучаствовать в «Адской кухне-4», но до финала не дошел. Как ранее он рассказывал в интервью Myslo, в «Белый китель» пришел доказать, что шеф-повар Ивлев выгнал его несправедливо.

Накануне на «Пятнице» показали финальный выпуск телешоу. Одним из заданий стало приготовление блюда, за которое ранее их выгнали с проектов. Женя готовил заливной язык. На готовку отвели один час.



Вот так выглядит блюдо, которое приготовил туляк.

Поначалу жюри — ресторатор Дмитрий Левицкий, телеведущий Дмитрий Горовенко и шеф-повар Илья Захаров — раскритиковали блюдо Тимофеева.

- Язык твой — враг твой. Что ты наделал? Почему у тебя овощи безжизненные? — возмутился Илья Захаров.

После немного поменяли мнение.

- Это далеко до вкуса заливного языка — такая была моя первая эмоция. Но потом я понял, что твоей задумкой было показать другую версию, а классический вкус. И за это ты достоин похвалы и уважения. Я потихоньку «пересложил» разные вкусы твоего блюда, и мне это во многом понравилось, — сказал Дмитрий Левицкий.

Резюмировали члены жюри так:

- Твое заливное не идеально, но наш проект о том, чтобы давать людям второй шанс. Мы проверяем в первую очередь, умеют ли люди работать над собственными оценками. Китель мы вручаем тому, кто готов расти и развиваться. Было сложно, но мы приняли решение. Этот китель — твой!

Myslo пообщался с победителем. Евгений рассказал, что приготовление блюда, с которым он провалился в «Адской кухне», стало для него неожиданностью. Но он справился.

Евгений Тимофеев - Круто, конечно, что я победил! Вчера пересматривал выпуск, как будто опять там побывал. Эмоций полно. Знал, что заливной язык невозможно приготовить за час. Сделал интерпретацию немножко другого блюда, скреативил из-за отсутствия времени, выкручивался как мог. Теперь жду, когда мне пришлют китель. Друзья, знакомые меня уже поздравили. Куча сообщений от незнакомых мне людей, приятно. Я доказал себе и всем остальным, что шеф Константин Ивлев меня несправедливо выгнал. Нельзя останавливаться и опускать руки. Готов поучаствовать еще в каком-нибудь кулинарном шоу, где оценивать будет Ивлев. Хочу, чтобы он признал, что был не прав.

Полную версию выпуска смотрите на YouTube-канале «Пятницы».