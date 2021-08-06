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Житель Ясногорска напал на полицейского в День ВДВ

Житель Ясногорска напал на полицейского в День ВДВ

Сейчас мужчина в изоляторе, возбуждено уголовное дело.

В Ясногорске 47-летний местный житель подозревается в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. 
 
По предварительным данным, 2 августа в отдел полиции поступил звонок из общежития. Заявительница сообщила, что ее пьяный сосед скандалит и дебоширит. Прибывшие на указанный адрес полицейские усмирили буяна, ранее судимого за грабеж, но уже в отделе полиции он несколько раз ударил сотрудника и схватил его за шею.
 
Сейчас драчун находится в изоляторе, расследование уголовного дела продолжается. 
 
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