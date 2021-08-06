Житель Ясногорска напал на полицейского в День ВДВ

В Ясногорске 47-летний местный житель подозревается в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, 2 августа в отдел полиции поступил звонок из общежития. Заявительница сообщила, что ее пьяный сосед скандалит и дебоширит. Прибывшие на указанный адрес полицейские усмирили буяна, ранее судимого за грабеж, но уже в отделе полиции он несколько раз ударил сотрудника и схватил его за шею.

Сейчас драчун находится в изоляторе, расследование уголовного дела продолжается.