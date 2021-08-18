Торговавшая рецептами на психотропы тулячка заплатила 50 тысяч рублей, чтобы не угодить в колонию

Решением суда жительница Тульской области была признана виновной в незаконной выдаче рецептов на наркотические или психотропные препараты. Ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, было возбуждено исполнительное производство.

Выплачивать штраф женщина не спешила, сотрудникам регионального УФССП России пришлось напомнить ей, что если вся сумма не будет уплачена, в суд будет направлено представление о назначении другого вида наказания. Не желая попасть в колонию, женщина полностью погасила долг.