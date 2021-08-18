Жители ул. Михеева не могут спать по ночам из-за ремонта трамвайных путей

Городская администрация считает, что шум не настолько сильный и просит потерпеть до конца лета.

В WhatsApp-аккаунт редакции Myslo пришло сообщение от жителей домов № 4 и 4-Б по ул. Михеева:

– Подскажите, как бороться с дорожными рабочими, которые по ночам проводят работы? На улице Михеева уже несколько дней работает техника, проводятся сварочные работы, а на горячей линии 112 говорят: «Ничем помочь не можем, администрация разрешила.

На видеоролике, присланном читателями, видно, что в ночное время проводятся работы по ремонту трамвайных путей – шум от работы тяжелой техники и вспышки от сварочного аппарата хорошо слышны и видны с балкона ближайшего дома.

Мы попросили пресс-службу администрации города прокомментировать эту ситуацию. Вот что нам ответили:

– На ул. Михеева капитально ремонтируют трамвайные пути. Работы с высоким уровнем шума уже выполнены. В ночные часы ведутся работы по сварке стыков, являющиеся источником минимального количества шума, в целях поддержания общественного порядка граждан, проживающих на прилегающих территориях. Плановый срок завершения работ – 31 августа.