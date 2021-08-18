Журналист и учёный обсудят с туляками актуальное искусство

На фото Армен Апресян и Денис Бычихин

На финальной встрече летней серии проекта ART-talk в тульском филиале Исторического музея встретятся кандидаты философских наук Денис Бычихин и Армен Апресян.

Мероприятие пройдет в форме дискуссии. Для обмена мнениями спикеры выбрали тему разницы в восприятии в современной России классического и актуального искусства.

Они предлагают не просто зафиксировать проблему, но и попробовать разобраться, почему творчество авангардистов и современных художников вызывает у зрителей множество вопросов

Гостям встречи отводится активная роль: они не просто зрители, но полноценные участники обсуждения. Вместе со спикерами туляки будут разбираться в сложившейся ситуации.

Встреча состоится 26 августа, в 18.30 по адресу: ул. Металлистов, д. 10. Телефон для справок: 31-77-56. Билеты можно купить тут или в кассе музея.

СПРАВКА MYSLO

Армен Апресян – искусствовед, учёный, журналист, автор курсов по искусству и циклов популярных лекций по истории искусства, постоянный лектор Государственного исторического музея.

Денис Бычихин – сотрудник Тульского историко-архитектурного музея, журналист, поэт, автор проектов и фотограф, в активе которого две выставки.