К концу 2021 года в рамках капитального ремонта Баташевского моста будет построен временный мост через Тулицу

О том, когда откроют Баташевский мост, расширят дорогу под путепроводом на Веневке и начнут строить 3-ю очередь Восточного обвода.

О мостах и новых дорожных проектах глава администрации Тулы Дмитрий Миляев рассказал в интервью Myslo.

- Что касается Баташевского моста, то сегодня подведен итог торгов, в них участвовало 4 компании. В течение 10 дней с победителем конкурса будет заключен контракт и начнется работа. Мост требует комплексной реконструкции, поэтому его придется полностью закрыть. А чтобы не останавливать движение в этом направлении, сначала будет возведен временный металлический мост с движением в обе стороны. Он должен быть построен в течение шести месяцев, а в конце 2022 года – уже запланировано открытие полностью реконструированного Баташевского моста.

Еще одно узкое место в транспортной системе Тулы – путепровод на Веневском шоссе. В следующем году мы намерены приступить к проектированию уширения дороги, дальше будем искать финансирование на реализацию данного проекта.

Также сейчас мы приступили к проектированию 3-й очереди Восточного Обвода. Трассировка будет проходить от существующего Восточного обвода с эстакадным переходом через улицу Ложевая, соединяя транспортный узел улиц Кутузова/Бондаренко. Кроме того, в этом году мы проектируем выезд на Веневское шоссе через Торховский проезд и приступаем к проектированию реконструкции Калужского шоссе.