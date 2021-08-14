С января по июнь 50 жителей Тульской области осуждены за нападения на полицейских

Очередное такое дело в конце августа рассмотрят в Одоевском районном суде.

В Одоеве 34-летний местный житель обвиняется в применении насилия в отношении полицейского.

Следствием установлено, что 18 июля пьяный обвиняемый находился в магазине «Магнит». Там его заметила сотрудница полиции. Женщина заявила обвиняемому, что тот нарушает общественный порядок и предложила проследовать в отдел полиции - установить его личность. Мужчина воспротивился законной просьбе сотрудницы и 4 раза ударил ее по руке.



Первое заседание по данному делу состоится 24 августа.