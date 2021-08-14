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С января по июнь 50 жителей Тульской области осуждены за нападения на полицейских

С января по июнь 50 жителей Тульской области осуждены за нападения на полицейских

Очередное такое дело в конце августа рассмотрят в Одоевском районном суде.

В Одоеве 34-летний местный житель обвиняется в применении насилия в отношении полицейского.
 
Следствием установлено, что 18 июля пьяный обвиняемый находился в магазине «Магнит». Там его заметила сотрудница полиции. Женщина заявила обвиняемому, что тот нарушает общественный порядок и предложила проследовать в отдел полиции - установить его личность. Мужчина воспротивился законной просьбе сотрудницы и 4 раза ударил ее по руке. 

Первое заседание по данному делу состоится 24 августа. 
 
Отметим, что в первом полугодии 2021 года по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» было осуждено 50 человек. Такое же количество людей было осуждено за данный временной период и в 2020 году. 
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