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В Туле из окна выпал годовалый ребенок

В Туле из окна выпал годовалый ребенок

Он упал с высоты третьего этажа.

Днем 9 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о падении из окна малолетнего ребенка. По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области начата доследственная проверка. 

По предварительным данным, в одной из квартир на улице Кутузова города Тулы годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа. В тот момент его мать находилась дома: она уложила сына спать и ушла в соседнюю комнату. С полученными повреждениями ребенок был госпитализирован. 

При осмотре места происшествия установлено, что подоконник, на который взобрался мальчик, расположен достаточно низко, кроме того, у окна находится кресло. 

Установлено, что семья, в которой воспитывался ребенок, на профилактическом учете не состояла, характеризуется положительно.

Следственное управление в очередной раз призывает родителей не терять бдительности. Зачастую родители уверены, что малолетний ребенок не сможет взобраться на высокий подоконник и его жизни ничто не угрожает. Не стоит недооценивать способности малолетних детей. Берегите своих детей!

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:29 +4
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