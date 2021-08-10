В Туле из окна выпал годовалый ребенок

Днем 9 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о падении из окна малолетнего ребенка. По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области начата доследственная проверка.

По предварительным данным, в одной из квартир на улице Кутузова города Тулы годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа. В тот момент его мать находилась дома: она уложила сына спать и ушла в соседнюю комнату. С полученными повреждениями ребенок был госпитализирован.

При осмотре места происшествия установлено, что подоконник, на который взобрался мальчик, расположен достаточно низко, кроме того, у окна находится кресло.

Установлено, что семья, в которой воспитывался ребенок, на профилактическом учете не состояла, характеризуется положительно.

Следственное управление в очередной раз призывает родителей не терять бдительности. Зачастую родители уверены, что малолетний ребенок не сможет взобраться на высокий подоконник и его жизни ничто не угрожает. Не стоит недооценивать способности малолетних детей. Берегите своих детей!