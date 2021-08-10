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На ул. Пузакова из-за ДТП встали троллейбусы
Фото: Станислав Курский.

На ул. Пузакова из-за ДТП встали троллейбусы

На пересечении с ул. Демидовской столкнулись две легковушки.

Утром 10 августа на ул. Пузакова в Туле произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в районе пересечения с ул. Демидовской столкнулись два легковых авто.
 
По предварительной информации, в результате автоаварии серьезно никто не пострадал, однако из-за участников встало движение троллейбусов (информация актуальна по состоянию на 10.18).
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:16 +1
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