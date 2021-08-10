На ул. Пузакова из-за ДТП встали троллейбусы

Фото: Станислав Курский.

На пересечении с ул. Демидовской столкнулись две легковушки.

Утром 10 августа на ул. Пузакова в Туле произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в районе пересечения с ул. Демидовской столкнулись два легковых авто.

По предварительной информации, в результате автоаварии серьезно никто не пострадал, однако из-за участников встало движение троллейбусов (информация актуальна по состоянию на 10.18).