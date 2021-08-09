Убийство ребенка в Тульской области: пенсионер открыл стрельбу из-за обиды на детский смех

По словам очевидцев, Виктор Денисов выстрелил в воздух, а затем в спину женщине с ребенком, которые случайно проходили мимо.

Стали известны предварительные обстоятельства, при которых в деревне Панарино Щекинского района была убита девочка 2,5 лет и тяжело ранена 41-летняя женщина. Как рассказал корреспонденту Myslo житель деревни, вечером 8 августа напротив дома 68-летнего Виктора Денисов был установлен детский спортивный комплекс. После заливки цементом основания окончание работ решили отметить спиртным.

Импровизированным столиком стала поставленная набок катушка от кабеля. Рядом веселились дети, и предполагается, что Денисов решил, будто они смеются над ним. Пригрозив детям, мужчина направился домой, откуда вернулся с ружьем в руках. Те, кого он посчитал своими обидчиками, уже убежали, но мимо в тот момент проходила местная жительница Жанна Ш. с двухлетней дочкой. По словам очевидцев, сначала Денисов выстрелил в воздух, а затем в спину уходящей женщине. После этого местные сразу же позвонили в полицию.

К моменту приезда стражей порядка и медиков мама и ее дочь лежали на траве между домом Денисова и детским спортивным комплексом. Ребенок был мертв, женщину госпитализировали. Ночью пострадавшей провели экстренную операцию.

Известно, что Виктор живет в Панарино продолжительное время, а семья пострадавших приехала сюда примерно полтора года назад из Молдавии.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Виктор Денисов задержан.