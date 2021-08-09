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Гибель 15-летнего мотоциклиста в Новомосковске: следствие разыскивает очевидцев

Гибель 15-летнего мотоциклиста в Новомосковске: следствие разыскивает очевидцев

Если вы располагаете какой-либо информацией об этой аварии, просьба позвонить в дежурную часть по телефону 8 (48762) 6-22-73.

ОГИБДД ОМВД России по городу Новомосковску разыскивает свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло в ночь на 24 июля на автодороге от ул. Мира в Новомосковске Тульской области до трассы М-4 «Дон».
 
В аварии погиб 15-летний подросток. По предварительной информации, парень вместе с приятелями катался на мопедах и их сбил легковой автомобиль.
 
Если вы располагаете какой-либо информацией об этой аварии, просьба связаться с дежурной частью ОГИБДД ОМВД России по городу Новомосковску по телефону 8 (48762) 6-22-73.
 
Напомним, по словам местных жителей, автоавария произошла в начале второго ночи. После столкновения машина уехала в поле на несколько десятков метров.
 
Предполагается, что 35-летний водитель автомобиля Lada Priora не выбрал безопасную дистанцию до следовавших впереди него мопедов Racer и Alpha. Первым управлял 17-летний подросток, а вторым – его 15-летний друг.
 
«В результате ДТП водитель мопеда Alpha, юноша 2006 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель мопеда Racer, юноша 2003 года рождения, с травмами был госпитализирован. В момент происшествия несовершеннолетние находились в защитных шлемах», – сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:38 0
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