Искали две недели: пропавшую тульскую школьницу и ее парня нашли живыми на Ставрополье

Региональная полиция нашла пропавших 27 июля несовершеннолетнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.

«В ходе проведения мероприятий оба безвестно отсутствовавших обнаружены за пределами Тульской области. По предварительным данным, никаких противоправных действий в их отношении не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. Полицией проводится дальнейшая работа по выяснению деталей случившегося», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По данным осведомленного источника Myslo, беглецов нашли на Ставрополье. Также известно, что после их исчезновения родители обнаружили пропажу ноутбука и значительной суммы денег.