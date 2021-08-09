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Искали две недели: пропавшую тульскую школьницу и ее парня нашли живыми на Ставрополье

Искали две недели: пропавшую тульскую школьницу и ее парня нашли живыми на Ставрополье

По данным источника Myslo, они сбежали вместе.

Региональная полиция нашла пропавших 27 июля несовершеннолетнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
 
«В ходе проведения мероприятий оба безвестно отсутствовавших обнаружены за пределами Тульской области. По предварительным данным, никаких противоправных действий в их отношении не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. Полицией проводится дальнейшая работа по выяснению деталей случившегося», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
По данным осведомленного источника Myslo, беглецов нашли на Ставрополье. Также известно, что после их исчезновения родители обнаружили пропажу ноутбука и значительной суммы денег.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:09 +2
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