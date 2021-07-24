В Новомосковском районе в ДТП погиб 15-летний мотоциклист

В ночь на 24 июля в ДТП на автодороге от ул. Мира в Новомосковске Тульской области до трассы М-4 «Дон» погиб 15-летний подросток. По предварительной информации, парень вместе с приятелями катался на мопедах и их сбил легковой автомобиль.

По словам местных жителей, автоавария произошло ближе к двум часам ночи. После столкновения легковушка заехала в поле на несколько десятков метров.

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