новости
новости
Регистрация
В Алексине «Свидетели Иеговы» подарили здание испанским собратьям: суд признал сделку мнимой

В Алексине «Свидетели Иеговы» подарили здание испанским собратьям: суд признал сделку мнимой

Здание на улице Санаторной по решению суда обратят в собственность РФ.

В Алексине районный суд заочно признал недействительной сделку пожертвования имущества в пользу религиозной конфессии христианских Свидетелей Иеговы в Испании [деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации].

По информации Myslo, речь шла о здании, расположенном на улице Санаторной, 52/23. Его общая площадь — 1070 кв. м, а кадастровая стоимость — порядка 26 млн рублей. Сама сделка была оформлена еще в ноябре 2016 года на заседании, председателем которого был некий Гурами Лабадзе. А участие в заседании приняли всего три человека, которые и решили пожертвовать офис с лекционным залом своим испанским собратьям.

Чуть позже законностью передачи здания заинтересовалась прокуратура, которая обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной. 28 июля суд удовлетворил данный иск.

– Суд решил признать договор пожертвования недвижимого имущества недействительным, недвижимость обратить в пользу РФ. Ответчик вправе подать в Алексинский городской суд Тульской области заявление об отмене данного решения, — говорится в решении суда.

Отметим, что в апреле этого года в отношении 58-летнего Лабадзе, а также еще двух человек было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». В настоящий момент все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:28 0
Другие статьи по темам
Прочее
Тульская областьпередача имуществаАлексинзапрещенная организациярешение суда
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дело о мене Центрального стадиона в Туле вернули в Советский суд
Дело о мене Центрального стадиона в Туле вернули в Советский суд
Врач Суворовской больницы в суде расскажет, зачем выписывала пациентам психотропные препараты
Врач Суворовской больницы в суде расскажет, зачем выписывала пациентам психотропные препараты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.