В Алексине «Свидетели Иеговы» подарили здание испанским собратьям: суд признал сделку мнимой

В Алексине районный суд заочно признал недействительной сделку пожертвования имущества в пользу религиозной конфессии христианских Свидетелей Иеговы в Испании [деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации].

По информации Myslo, речь шла о здании, расположенном на улице Санаторной, 52/23. Его общая площадь — 1070 кв. м, а кадастровая стоимость — порядка 26 млн рублей. Сама сделка была оформлена еще в ноябре 2016 года на заседании, председателем которого был некий Гурами Лабадзе. А участие в заседании приняли всего три человека, которые и решили пожертвовать офис с лекционным залом своим испанским собратьям.

Чуть позже законностью передачи здания заинтересовалась прокуратура, которая обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной. 28 июля суд удовлетворил данный иск.

– Суд решил признать договор пожертвования недвижимого имущества недействительным, недвижимость обратить в пользу РФ. Ответчик вправе подать в Алексинский городской суд Тульской области заявление об отмене данного решения, — говорится в решении суда.

Отметим, что в апреле этого года в отношении 58-летнего Лабадзе, а также еще двух человек было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». В настоящий момент все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.