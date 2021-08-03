Смерть на косогорской остановке: подозреваемый задержан

В результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и криминалистами следственного управления СК России по Тульской области совместно с сотрудниками УМВД России по Тульской области установлено местонахождение 20-летнего жителя Челябинской области, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении 42-летнего жителя Косой Горы.

По информации пресс-службы тульского СУ СК России, в настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные и процессуальные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.