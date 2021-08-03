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В Щекинском районе незаконно добывали песок: сумма ущерба превысила 30 млн рублей

В Щекинском районе незаконно добывали песок: сумма ущерба превысила 30 млн рублей

По результатам проверки природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело.

Тульская природоохранная прокуратура проверила работу ООО «Промышленно-строительная группа «Техносила» в части соблюдения законодательства о недрах.

На протяжении пяти лет организация незаконно добывала строительный песок рядом с д. Крутовка Щекинского района, на землях сельхозназначения. Сумма ущерба составила более 31 млн рублей.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, повлекшее тяжкие последствия».

Также по иску природоохранного прокурора суд обязал коммерческую организацию обеспечить рекультивацию земель. Ход и результаты расследования уголовного дела, а также исполнение судебного решения находятся на контроле в природоохранной прокуратуре.

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сегодня, в 19:09 −3
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Место
Тульская областьЩекинский район
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