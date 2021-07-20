Финансиста тульского завода обвинили в мошенничестве через 3 месяца после его смерти

Иллюстрации Андрея Николаева – специально для Myslo.

По официальной версии 40-летний Владимир Перешеин покончил с собой. Его жена уверена, что супруга убили. Теперь и следователи не исключают криминала.

20 июля руководитель СУ СКР по Тульской области Владимир Усов на пресс-конференции прокомментировал ход расследования дела о смерти Владимира Перешеина:

– Я проводил встречу с вдовой погибшего, после этого в Управлении была создана следственная группа. Следователям даны соответствующие указания, и всё, что волновало потерпевшую, мы проверим и постараемся ответить на ее вопросы.

Дело было расследовано по статье «Доведение до самоубийства», но мы не исключаем криминального характера этого происшествия, – сказал Усов.

Результаты независимой экспертизы будут приобщены к материалам уголовного дела.

Подробности этой странной истории – в материале Myslo.

Исчезновение сотрудника – не повод для паники?

18 марта 2021 года финансист одного из тульских оборонных предприятий Владимир Перешеин после работы должен был съездить с женой в супермаркет: на следующий день у них была запланирована поездка вместе с детьми на соревнования, и Перешеины собирались закупить продукты. В 14.00 Наталья позвонила мужу, но его телефон был выключен. После еще пары безуспешных попыток женщина начала обзванивать его коллег и знакомых. Все они отвечали, что не видели Владимира и не знают, куда он мог исчезнуть.

– Я смогла найти номер главного специалиста по охране, который заявил, что в обед Вова ушел по личным делам. Посоветовал не беспокоиться, мол, мы уверены, что всё в порядке, может, ушел пить-гулять или начальство отправило куда-нибудь в экстренную командировку. Я поверила ему, так как мой муж часто неожиданно уезжал за пределы города по приказу руководства. Продолжала звонить ему, но телефон был выключен. Утром выяснила, что на работе никто не знает, где Вова, и что он не появлялся там со вчерашнего дня. После этого я отправилась в полицию, где меня ожидал первый удар.

Так как Владимир работал на режимном объекте, Наталья считала, что заявление о пропаже подадут и его работодатели. Но на предприятии решили, что Перешеин пропал в свое личное время как частное лицо, и предпочли не писать заявление.

– 20 марта меня вызвали следователи и показали несколько видео, утверждая, что на кадрах – мой муж. Но ни я, ни его мать не опознали его – другая походка, постановка стоп, странные размахивания правой рукой [не так давно Перешеин ломал руку в суставе и старался беречь ее, не делая резких движений]. Еще показывали цветное видео, на котором человек в похожей одежде расплачивается картой моего мужа.

Я попросила приблизить руку, так как знала, что там должны быть шрамы от укуса собаки. Приблизили – шрамов нет. Следователи сказали, что видео плохого качества и поэтому их не видно.

А человек в кадре мало того, что размахивает правой рукой, так еще и прищелкивает пальцами постоянно. В жизни у Вовы не было такой привычки. Всего мне показали восемь видео, и ни на одном я не опознала мужа.

Странная судмедэкспертиза

Изувеченный труп Владимира Перешеина нашли 21 марта. О страшной находке под мостом на реке Воронке правоохранителям сообщил рыбак.

– Когда я приехала туда, моей первой мыслью было, что тело с моста просто скинули. Скажите мне, ну кто в здравом уме решит покончить с собой, прыгнув с небольшого моста в сугроб? На теле Вовы было множество повреждений, которые никак нельзя было получить при падении с высоты в 9 м 40 см. Однако эксперт тульского Бюро судебно-медицинской экспертизы Юрий Филонов в заключении написал, что несмотря на обилие серьезных травм, которые мой муж мог получить в результате падения, он после прыжка с моста передвигался под ним и уже потом умер от переохлаждения.

Изучив результаты судмедэкспертизы [имеется в распоряжении Myslo], Наталья Перешеина обратилась к независимым экспертам, которые подтвердили ее подозрения: еще до момента смерти Владимир получил множественные повреждения предплечья, груди, переломы ребер, копчика, лодыжки и т. д., и эти травмы были получены не при падении с моста.

– Из выводов независимой экспертизы следует, что кровоподтеки, ссадины и прочие травмы на теле Вовы образовались после ударов тупым предметом. И получены они не одномоментно – в промежутке времени до полутора часов.

Возникает ощущение, что Владимира избили до потери сознания, а потом просто выкинули на холод, ведь его смерть наступила в результате общего переохлаждения организма.

После того как Наталья поделилась результатами экспертизы со следователями, ее ожидал новый удар. Руководство предприятия объявило ее мужа мошенником и обратилось в полицию.

«Моего мужа убили! И я хочу знать, кто это сделал»

22 июня в отношении покойного Владимира Перешеина было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Якобы руководство предприятия еще 12 февраля узнало о том, что Перешеин перевел себе на счет 9 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

– Это обвинение – абсурд, – говорит Наталья. – Предприятие зимой узнает, что мой муж крадет деньги, и не отстраняет его от работы. Он продолжает подписывать документы, осуществляет многомиллионные платежи. А всё дело в том, что эти 9 миллионов рублей – беспроцентный займ. Это довольно распространенная практика на заводах, и в погашение займа какую-то фиксированную сумму вычитали из зарплаты Вовы. Разумеется, сам договор о займе «таинственно» исчез, и теперь я должна не только доказать, что моего мужа убили, но и восстановить его доброе имя.

Наталья утверждает, что Владимир собирался увольняться с предприятия в конце отчетного года [1 апреля]. Мужчина не раз говорил ей, что не видит будущего на этой работе и хочет поскорее рассчитаться с займом, – Перешеин откладывал деньги, чтобы поскорее его погасить и написать заявление на увольнение по собственному желанию.

– Руководство в своих показаниях говорит, что Вова написал признательную расписку, будто он перевел себе 9 миллионов и решил покончить с собой, потому что его поймали на этом. Я читала текст этого «признания» и сомневаюсь в его подлинности. Вова излагал мысли емко и кратко, а там – цветистые выражения из книг в духе «я запланировал незаконно обогатиться еще несколько лет назад и шел к этой цели. Чувствовал себя угнетенно, ведь боялся разоблачения».

Вот в подлинности его предсмертной записки я не сомневаюсь: «Моей роковой ошибкой стало доверие к руководству». А следователи теперь говорят, что эта фраза указывает на его мошенническую деятельность.

Мол, ему доверили доступ к деньгам, а он взял и обманул всех, а потом покончил с собой. Бред же! Человек, решившийся на суицид, не заводит ребенка, не заводит собаку, он ведет себя совершенно иначе. Моего мужа убили! И я хочу знать, кто это сделал.

У Натальи имеется ряд замечаний к следствию, главным из которых является вопрос: почему никто не выясняет, где Владимир Перешеин провел три дня с момента исчезновения?

Myslo будет следить за развитием этой истории.