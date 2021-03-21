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Пропавший в Туле мужчина найден мертвым: возбуждено дело о доведении до самоубийства

Пропавший в Туле мужчина найден мертвым: возбуждено дело о доведении до самоубийства

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

В Туле несколько дней разыскивали пропавшего 40-летнего мужчину. О его местонахождении ничего не было известно с 18 марта 2021 года.

Как стало известно Myslo, труп указанного мужчины был обнаружен на берегу реки Воронка 21 марта. В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области сообщили, что для установления причин гибели, проведения судебно-медицинских экспертиз по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в ведомстве.

Отметим, что мужчина работал в должности руководителя отдела одного из заводов города.

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