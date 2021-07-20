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Когда отремонтируют Баташевский мост, построят дублер проспекта и третью очередь Восточного обвода?
Фото из архива Myslo.

Когда отремонтируют Баташевский мост, построят дублер проспекта и третью очередь Восточного обвода?

Это обсуждалось на заседании в правительстве региона.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев доложил губернатору Тульской области, что к ремонту Баташевского моста планируется приступить не позднее 1 сентября.

– Работы по Московскому и Демидовскому путепроводам с учетом закупочных процедур начнутся не позднее 15 сентября.

Также Дмитрий Миляев отметил, что ремонт улиц Октябрьской и Металлургов проходит по графику.

Что касается дублера проспекта Ленина, работы сейчас идут полным ходом. Подготовительный этап завершен, рабочие перешли к формированию дорожного покрытия.

Дублер проспекта начнет работать
к 1 августа.

Объявлен конкурс на проектирование третьей очереди Восточного обвода. Срок окончания проектирования — октябрь 2022 года.

В активной фазе работы по строительству автоподъезда к ЖК «Петровский квартал». На текущий момент работы ведутся по графику. К 30 июня 2022 года дорога должна быть сдана.

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сегодня, в 16:15 −3
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