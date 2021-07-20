Когда отремонтируют Баташевский мост, построят дублер проспекта и третью очередь Восточного обвода?
Это обсуждалось на заседании в правительстве региона.
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев доложил губернатору Тульской области, что к ремонту Баташевского моста планируется приступить не позднее 1 сентября.
– Работы по Московскому и Демидовскому путепроводам с учетом закупочных процедур начнутся не позднее 15 сентября.
Также Дмитрий Миляев отметил, что ремонт улиц Октябрьской и Металлургов проходит по графику.
Что касается дублера проспекта Ленина, работы сейчас идут полным ходом. Подготовительный этап завершен, рабочие перешли к формированию дорожного покрытия.
Дублер проспекта начнет работать
к 1 августа.
Объявлен конкурс на проектирование третьей очереди Восточного обвода. Срок окончания проектирования — октябрь 2022 года.
В активной фазе работы по строительству автоподъезда к ЖК «Петровский квартал». На текущий момент работы ведутся по графику. К 30 июня 2022 года дорога должна быть сдана.