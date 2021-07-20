Фото из архива Myslo.
Алексей Эрк: «Я сам обратился к губернатору Алексею Дюмину с просьбой освободить меня от должности»
Бывший министр здравоохранения Тульской области прокомментировал свой уход: коронавирус не прошел бесследно и изменились семейные обстоятельства.
Алексей Эрк объяснил, почему ушел с поста главы минздрава.
«Последние полтора года были самыми сложными и насыщенными в моей жизни. Практически всё время моей работы в качестве руководителя регионального минздрава пришлось на период борьбы с пандемией. Благодарю всех без исключения медработников региона, которые работают на пределе своих сил и продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией.
Отдельно хочу сказать спасибо губернатору Алексею Дюмину за личную включенность и ежедневную поддержку абсолютно во всех вопросах — от быстрого развертывания госпиталей, оснащения оборудованием, лекарствами и СИЗ до четкой организации прививочной кампании от коронавируса.
Несмотря на эпидемию, Тульская область продолжает плановую реализацию всех важных для жителей региона проектов: строительство перинатального и онкоцентра, ремонт поликлиник и ФАПов, закупку диагностического и лечебного оборудования, приобретение служебных автомобилей и жилья.
К сожалению, я сам переболел коронавирусом дважды, и болезнь не прошла бесследно… Понимая, что работа в здравоохранении требует максимальной самоотдачи, а также в связи с семейными обстоятельствами, я обратился к губернатору с просьбой освободить меня от занимаемой должности и благодарю его за понимание и возможность работать в команде.
Пользуясь случаем, еще раз призываю каждого использовать единственную возможность защитить себя и окружающих от инфекции — вакцинироваться».
Алексей Эрк оставил свой пост сегодня, 20 июля. Вместо него руководить минздравом будет Дмитрий Марков.
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