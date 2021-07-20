Алексей Эрк: «Я сам обратился к губернатору Алексею Дюмину с просьбой освободить меня от должности»

Фото из архива Myslo.

Алексей Эрк объяснил, почему ушел с поста главы минздрава.

«Последние полтора года были самыми сложными и насыщенными в моей жизни. Практически всё время моей работы в качестве руководителя регионального минздрава пришлось на период борьбы с пандемией. Благодарю всех без исключения медработников региона, которые работают на пределе своих сил и продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией.

Отдельно хочу сказать спасибо губернатору Алексею Дюмину за личную включенность и ежедневную поддержку абсолютно во всех вопросах — от быстрого развертывания госпиталей, оснащения оборудованием, лекарствами и СИЗ до четкой организации прививочной кампании от коронавируса.

Несмотря на эпидемию, Тульская область продолжает плановую реализацию всех важных для жителей региона проектов: строительство перинатального и онкоцентра, ремонт поликлиник и ФАПов, закупку диагностического и лечебного оборудования, приобретение служебных автомобилей и жилья.

К сожалению, я сам переболел коронавирусом дважды, и болезнь не прошла бесследно… Понимая, что работа в здравоохранении требует максимальной самоотдачи, а также в связи с семейными обстоятельствами, я обратился к губернатору с просьбой освободить меня от занимаемой должности и благодарю его за понимание и возможность работать в команде.

Пользуясь случаем, еще раз призываю каждого использовать единственную возможность защитить себя и окружающих от инфекции — вакцинироваться».