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Клещи покусали почти 3000 жителей Тульской области

Клещи покусали почти 3000 жителей Тульской области

От укусов клещей пострадали 923 ребенка.

В Тульской области на данный момент зарегистрировано 2732 случая присасывания клещей к людям. За прошедшую неделю за медицинской помощью обратился 251 человек.

Факты присасывания зарегистрированы у жителей всех районов Тульской области. Зарегистрировано 52 завозных случая — из Калужской, Смоленской, Костромской, Липецкой, Рязанской областей и других субъектов РФ.

- За период мониторинга на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» и ООО «Тульская диагностическая лаборатория» исследовано 2732 клеща. В результате проведенных исследований наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза было подтверждено в 189 пробах, — сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Проверить, заражен ли клещ вирусом клещевого вирусного энцефалита, боррелиями, возбудителями других клещевых инфекций можно в таких лабораториях:

  • ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 114, т.-37−38−64);
  • ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (Тула, ул. Московская, 17, т.-21−23−69).
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