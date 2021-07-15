«Страха не было – только ощущение счастья»: туляк с поражением опорно-двигательного аппарата прыгнул с парашютом

На земле его возможности ограничены, в небе же нет никаких ограничений. Только адреналин и чувство абсолютной свободы. «Мы летаем, значит – мы живем» – проект Российского спортивного союза инвалидов, благодаря которому 18-летний туляк Даниил Моисеев смог осуществить давнюю мечту – прыжок с парашютом.

Попасть в этот проект Даниил смог после того, как написал письмо на «Ёлку желаний» [Всероссийская благотворительная акция]. И незадолго до Нового года получил телеграмму от губернатора Тульской области Алексея Дюмина:

«Дорогой Даниил, искренне поздравляю тебя с Новым годом! Мы живем в очень интересном мире, в интересное время. Я хочу пожелать, чтобы ты нашел себя, свое основное занятие и был лучшим в своем деле. Покоряй любые вершины. Пусть тебя сопровождает удача, поддерживают родные люди и друзья!»

К сожалению, исполнение мечты пришлось отложить – перед Новым годом Даниил сломал ногу на тренировке. Парень активно занимается спортом и имеет множество наград и медалей. Раньше увлекался плаванием, сейчас – легкой атлетикой. А вообще Даниилу нравится военная тематика – как настоящий воин он храбро перенес реабилитацию и дождался заветного «Дня прыжка».

– Провели инструктаж, мне рассказали, как себя вести, что делать. Нужно при приземлении крепко сжать ноги, и тогда всё будет отлично. Мне понравилось, страха не было – было ощущение счастья, – рассказал Даниил.

20 секунд свободного падения, которые Даниил назовет счастьем, для его мамы тянулись целую вечность. Наталья говорит, что страшно нервничала и переживала за сына, но очень рада, что его мечта исполнилась:

– Это был незабываемый момент, и я очень благодарна Алексею Геннадьевичу Дюмину за то, что он помог моему сыну. Большое спасибо руководителю Федерации парашютного спорта Тульской области Алексею Фёдорову, коллективу московского городского клуба ДОСААФ России и тандем-мастеру Алексею Лялину за безопасный прыжок.