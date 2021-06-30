30 тыс. кубометров ила и древесины: в Белеве закончили расчистку Оки

Земснаряд откачивает со дна Оки ил и другие донные отложения.

Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина ведется постоянная работа по сохранению водных объектов. Так, в конце июня в Белеве завершили расчистку русла Оки. Мероприятия велись на 2,5-километровом участке от автостанции до Спасо-Преображенского Белевского мужского монастыря. В общей сложности земснаряд удалил из реки более 30 тысяч кубометров ила и сорной растительности.

Стоит отметить, что работы были включены в один из федеральных проектов нацпроекта «Экология» – «Сохранение уникальных водных объектов». Они велись за счет средств федерального бюджета, и их общая стоимость составила более 30 миллионов рублей. Основные цели расчистки Оки в Белеве — сохранение уникального водного объекта, восстановление экосистемы, способности к самоочищению, водопропускной способности реки, развитие рекреационного туризма в городе.



Вода сливается из геотуб обратно в реку.

По словам представителя подрядчика, директора ООО «Перспектива» Даниила Слободенко, расчистка проводилась по новой экологичной технологии, которая пришла в Россию всего несколько лет назад. Следуя по Оке, земснаряд собирал ил и по пульпопроводу отправлял в лежащие на берегу геотубы объемом 250 кубометров. После того как вода стекала обратно в реку (обычно это занимает около двух суток) и содержимое контейнера высыхало, ил отвозили на свалку твердых бытовых отходов.

Даниил Слободенко рассказал:

Даниил Слободенко – Работали 7 единиц техники и 12 человек. Река непростая, сильные намывы, но, считаю, мы справились успешно. В том числе, убирали острова и затопленные деревья. Повторные работы не потребуются еще лет 10-20.

Именно этот участок выбрали для расчистки потому, что здесь выявили захламление деревьями, кустарниками, а также острова. Высота иловых отложений варьировалась от 0,5 до 3 метров. Также учли, что здесь организованы пляжные зоны, где отдыхают белевцы и гости города.

Заместитель директора департамента — начальник отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Ирина Галкина объяснила:

Ирина Галкина – Если сравнивать водный объект с человеческим организмом, то мы лечим этот организм, выбирая наиболее «больные» участки. При этом расчистка именно здесь будет способствовать оздоровлению реки в целом. По итогам, конечно же, ждем восстановления водного объекта.

Руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Вахтанг Астахов отметил важность расчистки рек. По его оценке, благодаря команде губернатора в Тульской области одна из самых эффективных реализаций указанной выше программы. По интенсивности и количеству заявляемых объектов наш регион в числе лидеров.

Вахтанг Астахов:

Вахтанг Астахов – Большие молодцы и большое им спасибо! По Тульской области мы реализуем и другие объекты, и еще ряд заявлен. Недавно в области проводили экомарафон «Реки бегут», и он как раз связан с тем, что мы расчистили Упу, – таким образом мы привлекаем внимание людей к экологии через спорт. И мы видим, что было раньше около Тульского кремля и что сейчас. Теперь это одна из лучших площадок для отдыха, туризма, а также для жизни граждан в целом!

В понедельник, 28 июня, тема расчистки рек и восстановления их пропускной способности стала одной из центральных на оперативном совещании у губернатора. Алексей Дюмин отметил, что долгое время этому вопросу не уделялось должное внимание. Теперь же благодаря нацпроекту «Экология» на эти цели предусмотрены деньги из федерального бюджета. Тульская область активно включилась в реализацию и выделяет свои средства на восстановление водных объектов.

Во время доклада министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов сообщил, что с 2020 года на расчистку водоемов было направлено 103,5 млн рублей. В 2022 году планируется выделить еще 55 миллионов

Юрий Панфилов:

Юрий Панфилов – Идут работы по очистке водных объектов от ила и захламления, восстановлению водного режима. Прослеживается положительная динамика в состоянии расчищенных водных объектов, которые в природном цикле получают способность к дальнейшему самоочищению, в том числе с прохождением паводковых вод.

Юрий Панфилов напомнил, что в прошлом году расчистили пруд на ручье Рогожня, а в этом завершаются работы по расчистке основных водных артерий региона: участков реки Оки в Белеве и реки Упы в Одоеве.

Также в 2020 году завершили расчистку Большого и Нового прудов в Богородицке и дополнительно провели реконструкцию плотины. В нынешнем году министерство в рамках нацпроекта «Экология» планирует разработать проектно-сметную документацию на расчистку участков русел рек Белевка и Пениковка в Белеве.

По итогам рабочей встречи Алексея Дюмина с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым Росводресурсы приняли решение о финансировании в 2021-2022 гг. расчистки еще трех водных объектов в регионе:

участка реки Дон в Епифани протяженностью 2 км;

участка реки Шиворонь в Узловском и Киреевском районах (в районе Дедилово) протяженностью 5 км;

участка реки Скнига в районе Страховского Заокского района протяженностью 3,5 км.

Кроме того, сейчас формируют заявку на финансирование разработки документации на расчистку Щекинского водохранилища в Советске по нацпроекту в 2022 году.

Улучшение состояния водных объектов в регионе станет одной из основных целей Программы развития Тульской области по направлению «Экология». В правительстве напоминают, что программа разрабатывается по поручению Алексея Дюмина и скоро будет презентована общественности региона. К 2030 году планируется достичь протяженности расчищенных водоемов в 100 км.

Уже в этом году будут проведены изыскания для дальнейшего проектирования работ по расчистке участка реки Упы в черте Тулы протяженностью 3,5 км. Кроме того, с 2022 года запланировано поэтапное проектирование работ по расчистке 80 км реки Дон с дальнейшим финансированием работ в рамках нацпроекта.

Алексей Дюмин поручил Юрию Панфилову предусмотреть также расчистку водных объектов, которые впадают в Дон. Вместе с этим необходимо проанализировать наличие и работоспособность очистных сооружений. А также – совместно с министерством ЖКХ проработать включение этих объектов в программу «Оздоровление Дона», которая сейчас формируется. Кроме того, необходимо синхронизировать расчистку водных объектов с планами по формированию рекреационных зон.

Алексей Дюмин: