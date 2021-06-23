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Тульская Госавтоинспекция оштрафовала двух героев рубрики «Накажи автохама»
Кадр из видео.

Тульская Госавтоинспекция оштрафовала двух героев рубрики «Накажи автохама»

Владельцу Hyundai Solaris предстоит заплатить 5000 рублей, а водителю автобуса – 1000 рублей.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности двух водителей, о «подвигах» которых мы рассказали в нашей спецрубрике «Накажи автохама».

«Миллиметровщика» на Hyundai Solaris за выезд на полосу встречного движения оштрафовали по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ на 5000 рублей.

А вот водитель автобуса за проезд на хоть и мигающий, но всё же запрещающий сигнал светофора заплатит 1000 рублей.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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