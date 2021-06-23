В Тульский областной суд будут пускать только вакцинированных

Пропуском также может послужить справка о наличии антител.

В Тульском областном суде изменился порядок посещения здания гражданами. Изменения связаны с антиковидными ограничениями и ухудшением эпидемической обстановки.

Согласно распоряжению председателя Тульского областного суда, с 22 июня был установлен ряд правил. В частности, в суде приостановлен приём граждан и пропуск в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов.

Исключение будет сделано для граждан, имеющих сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) или справку о наличии антител. Ознакомление с материалами дел осуществляется в приёмной суда с соблюдением противоэпидемических и санитарных норм. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.