новости
новости
Регистрация
В Тульский областной суд будут пускать только вакцинированных

В Тульский областной суд будут пускать только вакцинированных

Пропуском также может послужить справка о наличии антител.

В Тульском областном суде изменился порядок посещения здания гражданами. Изменения связаны с антиковидными ограничениями и ухудшением эпидемической обстановки.

Согласно распоряжению председателя Тульского областного суда, с 22 июня был установлен ряд правил. В частности, в суде приостановлен приём граждан и пропуск в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов.

Исключение будет сделано для граждан, имеющих сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) или справку о наличии антител. Ознакомление с материалами дел осуществляется в приёмной суда с соблюдением противоэпидемических и санитарных норм. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 21:16 −12
Другие статьи по темам
Событие
Тульский областной судвакцинациясертификат о вакцинацииограничения из-за коронавируса
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы останутся без электричества 24 июня
Какие дома Тулы останутся без электричества 24 июня
Тульская Госавтоинспекция оштрафовала двух героев рубрики «Накажи автохама»
Тульская Госавтоинспекция оштрафовала двух героев рубрики «Накажи автохама»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.