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«Накажи автохама»: миллиметровщик на встречке

«Накажи автохама»: миллиметровщик на встречке

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Туляк Артем прислал в редакцию кадры с видеорегистратора его автомобиля, на повороте с ул. Генерала Маргелова на проспект Ленина в Туле. Актуальные дата и время указаны в левом нижнем углу экрана.
 
«Миллиметровщика снял 13 апреля. Объезд пробки по встречке, выезд за стоп-линию на запрещающий, создал аварийную ситуацию с маршруткой», — пояснил автор видео.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.  
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Автор: Сергей Стариков
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