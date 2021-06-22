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В Ясногорске наркодилер пытался уйти от ответственности, порвав заключение экспертизы

В Ясногорске наркодилер пытался уйти от ответственности, порвав заключение экспертизы

Документ был восстановлен, а злоумышленник – осужден. Ближайшие шесть лет он проведёт в колонии.

Доказательства, собранные Ясногорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области и представленные прокуратурой Ясногорского района, признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему местному жителю. Он признан виновным во вмешательстве в деятельность следователя для воспрепятствования расследованию, а также в сбыте наркотиков в крупном размере.

По информации пресс-службы регионального СУ СК России, 20 февраля, в кабинете следователя в здании ОМВД России по Ясногорскому району, злоумышленник, обвиняемый в незаконном сбыте наркотических средств, выхватил из рук своего адвоката заключение судебно-химической экспертизы, которое было предъявлено ему для ознакомления, и разорвал его.

Ранее, в ноябре 2020 года, злоумышленник совершил незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Заключение экспертизы было одним из ключевых доказательств его вины. Впоследствии документ был восстановлен и приобщён к материалам дела. Суд приговорил мужчину к 6 годам колонии строгого режима.

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Тульская областьЯсногорск
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