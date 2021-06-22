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В Тулу прибыли мощи святого благоверного князя Александра Невского
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тулу прибыли мощи святого благоверного князя Александра Невского

Ковчег с мощами святого благоверного князя Александра будет пребывать в Успенском соборе Тульского кремля с 22 по 24 июня.

22 июня в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы г. Тулы состоялось принесение мощей святого благоверного князя Александра Невского.

В церемонии приняли участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, председатели Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира.



Татьяна Рыбкина отметила, что в этом году по Указу Президента Владимира Путина в стране масштабно празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Тульская область активно подключилась к проведению празднования.

Министр подчеркнула, что правительство Тульской области многое делает для воспитания чувства патриотизма у молодежи на примере выдающихся исторических личностей.

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сегодня, в 17:56 −2
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