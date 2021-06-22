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В Богородицке подросток пытался разжечь костер и попал в больницу
фото: архив MySlo

В Богородицке подросток пытался разжечь костер и попал в больницу

16-летнего парня доставили в Тулу вертолетом санавиации.

Происшествия произошло вечером 21 июня. В Богородицкую районную больницу доставили подростка с ожогами 1-2 степени. Юноша получил их при попытке разжечь костер.
 
Врачи оказали ему первую помощь, после чего вызвали борт санитарной авиации - потерпевшего необходимо было доставить в детскую областную клиническую больницу. В полете подростка сопровождала бригада территориального Центра медицины катастроф. Перелет занял 25 минут, сообщили в пресс-служба регионального министерства здравоохранения. 
 
В настоящий момент юноша в состоянии средней степени тяжести находится в хирургическом отделении, ему оказывают необходимую помощь. 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:40 +2
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