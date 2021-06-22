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Кому в Туле предлагают самые высокие зарплаты: данные за июнь
фото: архив MySlo

Кому в Туле предлагают самые высокие зарплаты: данные за июнь

Статистику подготовил крупнейший IT-сервис SuperJob.

Наиболее привлекательные по уровню дохода вакансии — в строительстве,
продажам и инженерно-техническом комплексе.
 
Самая высокооплачиваемая вакансия в июне в Туле – это директор по строительству. Здесь обещают заработную плату в 100 000 рублей в месяц и премию до 50 % в случае выполнения графика производства работ.
 
У кандидата должен быть опыт работы в строительстве на должности главного инженера от трех лет или опыт работы директором по строительству от одного года. Кроме этого, он должен знать действующие СНиПы, ГОСТы, правила, инструкции и указания по проектированию.
 
Также в Туле весьма востребованы специалисты инженерно-технического комплекса. Например, ведущему инженеру-радиоэлектронщику с опытом работы от одного года готовы платить от 80 тысяч в месяц и компенсационный пакет:  доставка обедов в офис, возможность посещать корпоративные курсы английского и программа корпоративных мероприятий, в том числе обучающих.
 
Сервисный инженер в производственной компании может получать 70 тысяч в месяц – в рамках должности требуется среднее специальное образование и опыт работы от одного года.

До 70 тысяч рублей в месяц также будет получать инженер по оборудованию, которому предстоит обеспечить бесперебойную работу линии покраски рулонной стали и руководить двумя подчинёнными.
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