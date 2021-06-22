Кому в Туле предлагают самые высокие зарплаты: данные за июнь

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Наиболее привлекательные по уровню дохода вакансии — в строительстве,

продажам и инженерно-техническом комплексе.

Самая высокооплачиваемая вакансия в июне в Туле – это директор по строительству. Здесь обещают заработную плату в 100 000 рублей в месяц и премию до 50 % в случае выполнения графика производства работ.

У кандидата должен быть опыт работы в строительстве на должности главного инженера от трех лет или опыт работы директором по строительству от одного года. Кроме этого, он должен знать действующие СНиПы, ГОСТы, правила, инструкции и указания по проектированию.

Также в Туле весьма востребованы специалисты инженерно-технического комплекса. Например, ведущему инженеру-радиоэлектронщику с опытом работы от одного года готовы платить от 80 тысяч в месяц и компенсационный пакет: доставка обедов в офис, возможность посещать корпоративные курсы английского и программа корпоративных мероприятий, в том числе обучающих.

Сервисный инженер в производственной компании может получать 70 тысяч в месяц – в рамках должности требуется среднее специальное образование и опыт работы от одного года.



До 70 тысяч рублей в месяц также будет получать инженер по оборудованию, которому предстоит обеспечить бесперебойную работу линии покраски рулонной стали и руководить двумя подчинёнными.