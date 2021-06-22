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В Туле перенесли сроки проведения фестиваля «Толстой»
фото: архив MySlo

В Туле перенесли сроки проведения фестиваля «Толстой»

После рекомендации Роспотребнадзора.

Фестиваль «Толстой» переносит сроки проведения, сообщают его организаторы:
 
- В настоящий момент из-за роста заболеваемости COVID-19 по всей стране отменяются концерты и фестивали. Мы до последнего момента надеялись, что пятый юбилейный театральный фестиваль «Толстой» состоится, как это было запланировано, с 24 по 27 июня.
 
Однако в связи с ухудшением ситуации Роспотребнадзор рекомендовал Оргкомитету перенести проведение фестиваля на более поздние сроки, когда позволит эпидемиологическая ситуация.
Организаторы фестиваля также отметили, что при возврате билетов зрителям будет возмещена их полная стоимость (включая комиссию). Срок поступления денежных средств на счет – от 3 до 30 рабочих дней.
 
 
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