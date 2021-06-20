Житель Щекино стащил из магазина школьный рюкзак
Мужчина ранее судим. Зачем ему понадобился ранец, не уточняется.
В дежурную часть полиции с заявлением обратился сотрудник одного из канцелярских магазинов города. Женщина сообщила, что из торгового помещения, расположенного по улице Лукашина, совершена кража школьного рюкзака.
В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, полицейские установили личность похитителя. 30-летний нигде не работающий ранее судимый одоевчанин сознался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. Злоумышленник задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время в отделе МВД России по Щекинскому району по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.