Житель Щекино стащил из магазина школьный рюкзак

фото из архива Myslo.ru

Мужчина ранее судим. Зачем ему понадобился ранец, не уточняется.

В дежурную часть полиции с заявлением обратился сотрудник одного из канцелярских магазинов города. Женщина сообщила, что из торгового помещения, расположенного по улице Лукашина, совершена кража школьного рюкзака.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, полицейские установили личность похитителя. 30-летний нигде не работающий ранее судимый одоевчанин сознался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. Злоумышленник задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отделе МВД России по Щекинскому району по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.