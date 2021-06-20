Названы отличия трех российских вакцин от коронавируса

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Все они созданы на разных технологических платформах, это позволяет врача подобрать пациентам для прививки наиболее подходящий препарат.

В России на сегодняшний день зарегистрированы и применяются три вакцины: «КовиВак», разработанная ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Ран, «Спутника V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России и «ЭпиВакКороны», разработанной ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора.

Все они созданы на разных технологических платформах, это позволяет врача подобрать пациентам для прививки наиболее подходящий препарат.

«КовиВак» — это классический тип вакцины: цельновирионная инактивированная, она производится на основе цельного «убитого» (инактивированного) коронавируса SARS-CoV-2. В отличие двух других российских вакцин, сделанных с помощью современных методов генной инженерии и не имеющих опыта длительного применения, чумаковская вакцина относится к разряду классических — такого рода препараты используются людьми уже не первую сотню лет. Об этом в интервью «РГ» рассказал директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Вводится она двукратно внутримышечно с интервалом в две недели. Серьезных нежелательных явлений после вакцинации у добровольцев не выявлено, у 15% участников отмечалась легкая боль в месте укола, а уплотнение — у 1%. Головная боль и легкое повышение температуры были у единичных участников испытаний. Иммунологическая эффективность составляет 85% (образование антител в определенные протоколом сроки, однако разработчики не исключают, что иммунный ответ может сформироваться несколько позже). Сроки действия иммунитета будут объявлены после окончания клинических исследований. Применяют у взрослых 18−60 лет. Вакцины такого типа применяют у людей с иммуносупрессивными и иммунодефицитными состояниями. Противопоказана беременным, кормящим и детям, так как исследования на этих группах не проводились. Также не применяют у людей, у которых наблюдались тяжелые поствакцинальные осложнения на любые предыдущие вакцинации, а также людям с тяжелыми аллергиями. Временно противопоказана: при острых лихорадочных состояниях, острых инфекционных и обострении хронических заболеваний. Прививку делают через 2−4 недели после выздоровления.

По мнению специалистов, «КовиВак» — вакцина «мягкого» действия, она практически не вызывает поствакцинальных реакций. Вакцины такого рода разрешено применять хроническим больным, включая и людей с серьезными хроническими заболеваниями.

Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V») - генноинженерная векторная с использованием двух штаммов живых аденовирусов человека, лишенных способности размножаться. Водится двукратно с интервалом 3 недели.

У привитых может наблюдаться повышение температуры до 38−39 градусов, мышечные и суставные боли, боль в месте введения, общая слабость, головная боль. Обычно симптомы проходят в течение 1−2 дней. Зарегистрирована в России и более чем в 30 странах мира, подана заявка на регистрацию в ЕС, подана заявка на одобрение ВОЗ.

Эффективность составляет 91,4%, против тяжелого течения заболевания — 100%. Ожидается, что иммунитет формируется на два года (на 9 месяцев — уже доказано). Применяют у взрослых 18−60 лет, также разрешено применение в возрасте 60+. Противопоказана беременным и кормящим, планируются исследования на детях до 18 лет. Кроме того, нельзя применять при гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины; тяжелых аллергических реакциях в анамнезе; острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний.

Прививку можно выполнить через 2−4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ- после нормализации температуры.

«ЭпиВакКорона» - генноинженерная пептидная, на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса. Вводится двукратно внутримышечно с интервалом в 2−3 недели. Сильных побочных эффектов не выявлено, может быть боль в месте укола и повышение температуры до 38,5 градусов.

Зарегистрирована в России и Туркменистане.

Иммунологическая эффективность 100%. Имунная защита будет действовать один год.

Применяют у взрослых 18−60 лет, также проводились испытания вакцины на добровольцах 60 лет и старше. Противопоказана беременным и кормящим, планируются исследования на детях до 18 лет.

Также запрещено делать прививку при гиперчувствительности к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и др.); при тяжелых формах аллергических заболеваний; первичном иммунодефиците, злокачественных заболеваниях крови и новообразованиях; острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, хронических заболеваниях в стадии обострения.