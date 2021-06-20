новости
новости
Регистрация
Названы отличия трех российских вакцин от коронавируса
фото из архива Myslo.ru

Названы отличия трех российских вакцин от коронавируса

Все они созданы на разных технологических платформах, это позволяет врача подобрать пациентам для прививки наиболее подходящий препарат.

В России на сегодняшний день зарегистрированы и применяются три вакцины: «КовиВак», разработанная ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Ран, «Спутника V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России и «ЭпиВакКороны», разработанной ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора.

Все они созданы на разных технологических платформах, это позволяет врача подобрать пациентам для прививки наиболее подходящий препарат.

«КовиВак» — это классический тип вакцины: цельновирионная инактивированная, она производится на основе цельного «убитого» (инактивированного) коронавируса SARS-CoV-2. В отличие двух других российских вакцин, сделанных с помощью современных методов генной инженерии и не имеющих опыта длительного применения, чумаковская вакцина относится к разряду классических — такого рода препараты используются людьми уже не первую сотню лет. Об этом в интервью «РГ» рассказал директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Вводится она двукратно внутримышечно с интервалом в две недели. Серьезных нежелательных явлений после вакцинации у добровольцев не выявлено, у 15% участников отмечалась легкая боль в месте укола, а уплотнение — у 1%. Головная боль и легкое повышение температуры были у единичных участников испытаний.

Иммунологическая эффективность составляет 85% (образование антител в определенные протоколом сроки, однако разработчики не исключают, что иммунный ответ может сформироваться несколько позже). Сроки действия иммунитета будут объявлены после окончания клинических исследований.

Применяют у взрослых 18−60 лет. Вакцины такого типа применяют у людей с иммуносупрессивными и иммунодефицитными состояниями.

Противопоказана беременным, кормящим и детям, так как исследования на этих группах не проводились. Также не применяют у людей, у которых наблюдались тяжелые поствакцинальные осложнения на любые предыдущие вакцинации, а также людям с тяжелыми аллергиями.

Временно противопоказана: при острых лихорадочных состояниях, острых инфекционных и обострении хронических заболеваний. Прививку делают через 2−4 недели после выздоровления.

По мнению специалистов, «КовиВак» — вакцина «мягкого» действия, она практически не вызывает поствакцинальных реакций. Вакцины такого рода разрешено применять хроническим больным, включая и людей с серьезными хроническими заболеваниями.

Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V») - генноинженерная векторная с использованием двух штаммов живых аденовирусов человека, лишенных способности размножаться. Водится двукратно с интервалом 3 недели.

У привитых может наблюдаться повышение температуры до 38−39 градусов, мышечные и суставные боли, боль в месте введения, общая слабость, головная боль. Обычно симптомы проходят в течение 1−2 дней.

Зарегистрирована в России и более чем в 30 странах мира, подана заявка на регистрацию в ЕС, подана заявка на одобрение ВОЗ.

Эффективность составляет 91,4%, против тяжелого течения заболевания — 100%. Ожидается, что иммунитет формируется на два года (на 9 месяцев — уже доказано).

Применяют у взрослых 18−60 лет, также разрешено применение в возрасте 60+. Противопоказана беременным и кормящим, планируются исследования на детях до 18 лет. Кроме того, нельзя применять при гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины; тяжелых аллергических реакциях в анамнезе; острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний.

Прививку можно выполнить через 2−4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ- после нормализации температуры.

«ЭпиВакКорона» - генноинженерная пептидная, на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса. Вводится двукратно внутримышечно с интервалом в 2−3 недели. Сильных побочных эффектов не выявлено, может быть боль в месте укола и повышение температуры до 38,5 градусов.

Зарегистрирована в России и Туркменистане.

Иммунологическая эффективность 100%. Имунная защита будет действовать один год.

Применяют у взрослых 18−60 лет, также проводились испытания вакцины на добровольцах 60 лет и старше. Противопоказана беременным и кормящим, планируются исследования на детях до 18 лет.

Также запрещено делать прививку при гиперчувствительности к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и др.); при тяжелых формах аллергических заболеваний; первичном иммунодефиците, злокачественных заболеваниях крови и новообразованиях; острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, хронических заболеваниях в стадии обострения.

Прививку можно делать не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 16:16 −12
Другие статьи по темам
Событие
Вакцинацияотличие вакцин
Место
ТулаСветлана Чупшева
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Щекино стащил из магазина школьный рюкзак
Житель Щекино стащил из магазина школьный рюкзак
В Чекалине открыли памятник уездному врачу Фёдору Лисицыну
В Чекалине открыли памятник уездному врачу Фёдору Лисицыну
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.