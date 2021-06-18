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Алкопритон в сквере Героям Тульского рабочего полка: полиция провела рейд
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Алкопритон в сквере Героям Тульского рабочего полка: полиция провела рейд

По его итогам полицейские составили восемь протоколов.

После многочисленных жалоб жителей на алкопритон в сквере Героям Тульского рабочего полка на ул. Пузакова полиция провела рейд.

- Ежедневно здесь оккупируют лавочки лица местного алкоконтингента. С утра до ночи от них покоя нет: распивают алкогольную продукцию, курят, дерутся, нецензурно ругаются, испражняются не отходя от лавочек. Старикам негде присесть, дети боятся гулять. Местные жители ежедневно вызывают полицию, но и она не может на них повлиять, — возмутились туляки в соцсетях.

После этого 17 июня в течение дня сотрудники отдела полиции «Зареченский» патрулировали сквер и прилегающие территории.

- В отношении нарушителей было составлено 8 административных протоколов, в том числе по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом», 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и статье 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», - сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Отмечается, что подобные мероприятия в сквере будут проводиться на регулярной основе.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:21 +6
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