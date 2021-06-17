новости
новости
Регистрация
Полицейские установили участников потасовки в центре Тулы

Полицейские установили участников потасовки в центре Тулы

Один из них – несовершеннолетний.

Сотрудники отдела полиции «Привокзальный» установили участников конфликта, произошедшего вечером 13 июня во дворе дома № 50 по Красноармейскому проспекту. Напомним, четверо парней сначала набросились на сидевших возле подъезда молодых людей, а затем открыли стрельбу из газового пистолета.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, правоохранители выяснили все обстоятельства случившегося и установили участников инцидента – это местные жители 22, 20 18 и 17 лет. Сотрудниками полиции проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и недопущение подобных правонарушений. Также решается вопрос о квалификации случившегося в соответствии с действующим законодательством.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
дракаинцидентпроисшествиеполицияУМВД России по Тульской области
Место
ТулаКрасноармейский проспект
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле открыли мемориальную доску в честь конструктора-оружейника Василия Дмитриева
В Туле открыли мемориальную доску в честь конструктора-оружейника Василия Дмитриева
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.