Полицейские установили участников потасовки в центре Тулы

Сотрудники отдела полиции «Привокзальный» установили участников конфликта, произошедшего вечером 13 июня во дворе дома № 50 по Красноармейскому проспекту. Напомним, четверо парней сначала набросились на сидевших возле подъезда молодых людей, а затем открыли стрельбу из газового пистолета.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, правоохранители выяснили все обстоятельства случившегося и установили участников инцидента – это местные жители 22, 20 18 и 17 лет. Сотрудниками полиции проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и недопущение подобных правонарушений. Также решается вопрос о квалификации случившегося в соответствии с действующим законодательством.