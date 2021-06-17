Алексей Дюмин провёл заседание комиссии Госсовета РФ по промышленности

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Глава региона поблагодарил помощника Президента России – секретаря Госсовета РФ Игоря Левитина за высокую оценку работы комиссии, данную им на коллегии Министерства промышленности и торговли РФ.

– 2021 год имеет большое значение для восстановления российской экономики в постковидный период. Для этого на всех уровнях ведется масштабная работа, которая позволила удержать многие отрасли промышленности от серьезного падения. Ключевую роль здесь сыграло Министерство промышленности и торговли, – отметил Алексей Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что серьезные препятствия на пути к развитию стратегических направлений создает промышленный контрафакт, обилие которого сказывается на конкурентоспособности продукции.

Для борьбы с контрафактом была принята Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года. В ней перечислены отрасли, которые влияют на социально-экономическое развитие страны и качество жизни людей и потому подлежат особому мониторингу. В этом направлении также большую работу проводит Минпромторг России. Комиссия Госсовета работает в тесном контакте с ним, и многие ее предложения уже приняты в работу.

Не раз поднимался вопрос об ужесточении уголовной ответственности за использование заведомо поддельных средств маркировки. Результатом стал законопроект, который уже принят Госдумой.

Глава федерального Минпромторга Денис Мантуров отметил, что особая роль в противодействии незаконному обороту промышленной продукции отведена системе прослеживаемости товаров.

– В этой части могу сказать, что мы продолжим планомерно расширять систему прослеживаемости товаров. Имею в виду и масштабирование на новые территории, прежде всего, в периметре ЕАЭС, и поступательное наращивание номенклатуры продукции, подлежащей маркировке», – подчеркнул министр.

Алексей Дюмин попросил ФАС России дополнительно рассмотреть вопрос о расширении критериев для включения продавцов контрафактной продукции в реестр недобросовестных поставщиков.

Также он попросил Минпромторг и Минэкономразвития РФ учесть позицию президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, поддержанную комиссией. Речь идет о сохранении государственного контроля за требованиями технических регламентов Таможенного союза и продукцией в соответствии с постановлением Правительства РФ № 982.

На заседании также были рассмотрены вопросы развития конкурентной среды и правила ценообразования в экономике. Алексей Дюмин отметил, что цены растут не только на товары первой необходимости, но и на сырье для промышленных предприятий. Рост цен на металл и стройматериалы негативно влияет на развитие целых отраслей промышленности. Проводится большая работа по стабилизации цен, но принятые решения носят локальный характер. Поэтому необходимо выработать долгосрочные системные меры.

Члены комиссии приняли решение проработать концепцию федерального закона по ценообразованию и создать единую национальную систему мониторинга цен.

В повестку заседания вошли и предложения по стимулированию инвестиционной активности. Глава региона согласился с предложениями по усовершенствованию инвестиционных механизмов поддержки проектов государственно-частного партнерства. В частности, с предложением снизить требования к объему вложений для проектов в сфере обрабатывающих производств при заключении соглашений о защите и поощрении капиталовложений – с 1,5 млрд до 750 млн.

Губернатор также отметил, что члены комиссии оперативно реагируют на изменения в законодательстве. Ряд предложенных на заседании инициатив – это результат работы Российского союза промышленников и предпринимателей. В конце заседания Алексей Дюмин подчеркнул, что все вопросы и инициативы необходимо качественно проработать с учетом интересов предприятий.