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В Туле открыли мемориальную доску в честь конструктора-оружейника Василия Дмитриева
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле открыли мемориальную доску в честь конструктора-оружейника Василия Дмитриева

Она была установлена на фасаде дома № 19 по проспекту Ленина, где жил инженер.

На доме № 19 по проспекту Ленина появилась мемориальная доска выдающемуся создателю и разработчику ракетных систем залпового огня, конструктору Василию Ивановичу Дмитриеву. Доску установили по ходатайству сотрудников «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева».

Василий Иванович Дмитриев родился 12 января 1920 года в деревне Яковлево Ленинского района Тульской области. В 1936 году поступил в Тульский индустриальный механический техникум, затем работал технологом на заводе № 187.

Василий Дмитриев – участник Великой Отечественной войны, был награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», Орденом Отечественной войны I степени. После демобилизации в 1945 году он работал на заводе №176, а с июля 1949 года в НИИ 147 (ныне АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева»).

За разработку и успешное освоение производства новых образцов вооружения Василию Ивановичу присудили Государственную Премию СССР (1969), премию им. С. И. Мосина (1964 г.), наградили орденом Знак почета (1966), орденом Октябрьской Революции (1976 г.) и медалями.

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