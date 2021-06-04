В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд: фоторепортаж

Утром 4 июня в здании Привокзального районного суда прошли масштабные учения, в которых участвовали бойцы отделения специального назначения УФССП России по Тульской области, сотрудники МЧС, полиции. Также на мероприятии присутствовало руководство Управления регионального Судебного департамента, председатели и администраторы судов.

По легенде учений, вооруженные автоматами преступники решили сорвать вынесение приговора лидеру их банды и совершили нападение на суд. Вторая часть учений предусматривала отработку действий при поступлении анонимного сообщения о взрывном устройстве.

«Итоги занятия подвел главный судебный пристав Тульской области Эдуард Кононов. Совместно с начальником отделения организации обеспечения установленного порядка деятельности судов Сергеем Орловым была проанализирована работа по основным направлениям деятельности Управления и определен порядок работы по устранению выявленных недостатков», — рассказали в УФССП России по Тульской области.