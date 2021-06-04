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В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд: фоторепортаж

В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд: фоторепортаж

По легенде учений, преступники были вооружены автоматами.

Утром 4 июня в здании Привокзального районного суда прошли масштабные учения, в которых участвовали бойцы отделения специального назначения УФССП России по Тульской области, сотрудники МЧС, полиции. Также на мероприятии присутствовало руководство Управления регионального Судебного департамента, председатели и администраторы судов.
 
По легенде учений, вооруженные автоматами преступники решили сорвать вынесение приговора лидеру их банды и совершили нападение на суд. Вторая часть учений предусматривала отработку действий при поступлении анонимного сообщения о взрывном устройстве.
 
«Итоги занятия подвел главный судебный пристав Тульской области Эдуард Кононов. Совместно с начальником отделения организации обеспечения установленного порядка деятельности судов Сергеем Орловым была проанализирована работа по основным направлениям деятельности Управления и определен порядок работы по устранению выявленных недостатков», — рассказали в УФССП России по Тульской области.
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В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 1
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 2
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 3
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 4
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 5
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 6
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 7
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 8
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 9
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 10
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 11
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 12
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 13
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 14
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 15
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 16
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 17
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 18
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 19
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 20
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 21
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 22
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 23
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 24
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 25
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 26
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 27
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 28
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 29
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 30
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 31
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 32
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 33
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 34
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 35
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 36
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 37
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 38
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 39
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 40
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 41
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 42
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 43
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 44
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 45
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 46
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 47
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 48
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 49
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 50
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 51
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 52
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 53
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 54
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 55
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 56
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 57
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 58
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 59
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 60
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 61
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 62
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 63
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 64
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 65
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 66
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 67
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 68
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 69
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 70
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 71
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 72
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 73
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 74
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 75
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 76
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 77
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 78
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 79
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 80
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 81
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 82
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 83
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 84
В Туле судебные приставы, МЧС и полиция предотвратили условное нападение на суд, Фото: 85
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:28 0
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