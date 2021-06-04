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Коллективу прокуратуры Тульской области представили нового руководителя ведомства

Коллективу прокуратуры Тульской области представили нового руководителя ведомства

Александр Грицаенко отметил, что прокуратура области приложит все усилия и внесет существенный вклад в укрепление законности и правопорядка в регионе.

Сегодня, 4 июня 2021 года, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев представил коллективу областной прокуратуры прокурора Тульской области старшего советника юстиции Грицаенко Александра Александровича, назначенного на должность указом Президента РФ В. В. Путина от 26 мая 2021 года № 318.

Александр Александрович начал службу в органах прокуратуры в 2001 году, последовательно занимая различные должности, пройдя путь от следователя прокуратуры до прокурора субъекта Российской Федерации.

За примерное исполнение служебных обязанностей награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», именным оружием, классный чин — старший советник юстиции.

Прокурор Тульской области Александр Грицаенко выступил с приветственной речью перед коллективом, в которой отметил, что прокуратура области приложит все усилия и внесет существенный вклад в укрепление законности и правопорядка, а также пожелал сотрудникам прокуратуры плодотворной работы на благо Тульской области и ее жителей.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:07 +2
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