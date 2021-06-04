В Туле пенсионер в автобусе облил подростков водой и устроил драку: «Я ради вас воевал, а ты место не уступил!»

Уважение к старшим или уважительное отношение друг к другу – где грань и есть ли она вообще?

Каждый, кто пользуется общественным транспортом, наверняка становился свидетелем неприятных ситуаций.

Заходит, например, в лайн женщина с ребенком или старичок, все места заняты, пассажиры сидят, уткнувшись в телефоны, или смотрят в окно – будто не заметили, отвлеклись, уснули... Кто-то скажет: «А почему я должен уступать? Я же оплатил проезд, вот и сижу на своем оплаченном месте». Так-то оно так, но к билету за проезд не прилагается чистейший кусочек совести. Вежливость и уважительное отношение друг к другу не подтвердишь билетом на проезд.

Но и обратная ситуация тоже имеет место, к сожалению. Именно о таком случае рассказала читательница, прислав на почту редакции письмо.

Приводим полный текст:

«Все мы воспитаны на советских постулатах, и один из них самый живучий, буквально впитанный с молоком матери: «Старших надо уважать!» Казалось бы, всё правильно и не о чем говорить. Но такую старость, как в случае ниже, я уважать не хочу!

3 июня мы с годовалым сыном и мамой поехали в Белоусовский парк. Он настолько нас очаровал, что возвращались домой мы в прекрасном настроении. Пока не сели в автобус…

Примерно в 14.30 на остановке «Стадион» мы сели в автобус №28, следующий на Косую Гору. Не сказать, чтобы он был забит до отказа, но центральная площадка, предназначенная для колясок, была полна людей. Сидячих мест не оказалось. «Не беда! Сынок в коляске, а мы и так доедем, улыбаясь и восхищаясь парком», — подумала я.

Оказалось, не все в автобусе разделяли мой оптимизм. Буквально через минуту мы поняли, что попали в эпицентр скандала. На двойном месте, расположенном против движения, сидели девушка и юноша лет 17. Лица парня было не видно, так как он спал на коленях у подруги. Она же была обычной симпатичной девчонкой без тонны косметики.

Вокруг стояли женщины пенсионного возраста и один седой старик. И, как волна, от них стали подниматься ненависть и агрессия:

– Расселись! Ну и молодежь пошла! Слезайте и освобождайте место…

На робкие замечания рядом стоявшей женщины: «Да что вы к ним прицепились, в автобусе больше никто не сидит?» они не реагировали. Девушка тоже молчала, отвернувшись к окну.

Это спокойствие старушкам – божьим одуванчикам быстро надоело, и они перешли к более решительным действиям, заорав: «Эй, ты, буди своего хахаля!»

А дед достал бутылку воды и облил подростков с ног до головы! Парень проснулся, ничего не понимая, и вырвал бутылку из рук старика. А тот озверел: вцепился юноше в волосы и стал бить его головой о поручень со всей силы. Парень пытался отвечать, но у деда остался клок его волос!

Остальные пассажиры не молчали. Все галдели. Мнения разделились, но в основном люди были на стороне детей. Кто-то пытался отцепить руку деда, но это не удавалось. Кто-то кричал водителю, чтобы он вызвал полицию. Женщина с сиденья за водителем сказала, что она учительница и так нельзя обращаться с детьми, тем более чужими.

Я долго рассказываю, но всё это произошло за две остановки, и ребята вышли на остановке «Ул. Мира» или «Политех».

Знаете, что самое странное? Эти старики не сели на отвоеванные места!!! Они так и стояли рядом, а кресла оставались пустыми, пока через несколько остановок не зашел парень примерно такого же возраста и не сел.

Что это было? Старики, озверевшие и готовые растерзать чужих детей! А прикрывались словами: «Мы ради вас воевали». Но они были примерно ровесниками Победы, может, даже моложе, а значит, воевать за нас не могли.

Да и вряд ли Победа была ради того, чтобы вот так вырывать волосы у детей…

Дома посмотрела расписание ЕГЭ. 3 июня – русский язык. И дети эти вполне могли ехать с экзамена, обессиленные так, что даже уснули. И вот тут меня накрыли слезы. Мне хотелось сказать этим старым людям: «Я надеюсь, у вас тоже есть внуки и их так же оскорбит какой-нибудь обиженный жизнью человек…»

Я и сама учитель русского языка. Я учу детей уважать старших, почитать старость… Но после этого случая эти слова перестали быть для меня искренними.

Уважение должно быть обоюдным!

Возможно, пенсионера кто-то обидел еще до того, как он сел в автобус, может, жизнь его была тяжела и он только грубостью привык чего-то добиваться, ну или просто устал и действительно хотел присесть. А может, ему еще в детстве не рассказали, что к тебе будут относиться так же, как ты относишься к другим. Вариантов много.

Напишите свое мнение в комментариях об этом случае. Если у вас тоже есть подобные истории, расскажите!